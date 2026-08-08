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Bhagalpur News: सुपौल : पीएम सूर्य घर योजना सँ हम सब अपन घर में बिजली बिल कम कय सकैत छी : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को बढ़ावा देने हेतु शनिवार को राघोपुर में एक सोलर मेला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस योजना के माध्यम से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। कई उपभोक्ताओं ने मेले में भाग लिया।

Bhagalpur News: सुपौल : पीएम सूर्य घर योजना सँ हम सब अपन घर में बिजली बिल कम कय सकैत छी : डीएम

Bhagalpur News: राघोपुर (सुपौल) से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को जन-जन तक पहुंचाने और सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शनिवार को राघोपुर स्थित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय परिसर में सोलर मेला-2026 का आयोजन किया गया। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) द्वारा आयोजित इस मेले का उद्घाटन सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सावन कुमार ने उपस्थित जनसमूह को मैथिली भाषा में संबोधित कर सभी का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन राजेश रंजन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल राघोपुर ने की।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

वही कार्यक्रम के दौरान सुपौल जिला अधिकारी डीएम सावन कुमार ने कार्यक्रम को मैथिली भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि "पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' हम सबहक लेल एकटा बड़हन अवसर अछि। ई योजना सँ हम सब अपन घर में बिजली बिल कम कय सकैत छी आ संगहि पर्यावरण के सेहो बचा सकैत छी। हम सब केँ ई योजना के लाभ उठाबय लेल आगू आबय पड़त। कार्यक्रम के अंत में सोलर लगाए गए चार लाभुकों को डीएम ने सम्मानित किया, जिनमें रिशव कुमार (भवानीपुर उत्तर, प्रतापगंज), सतीश कुमार सिंह (नगर पंचायत-बीरपुर), संजय कुमार सिंह (नगर पंचायत-बीरपुर) और राजीव कुमार साह (नगर पंचायत-सिमराही) शामिल थे। इस बाबत डीएम सावन कुमार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी हमारे लोगों को क्लीन एनर्जी के बारे में प्रमोट करना है। उसी तथ्य से प्रधानमंत्री सूर्य बिजली घर योजना है, जिसको प्रसार-प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं।

मेले में जनभागीदारी

मेले में बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे और उन्होंने विभिन्न स्टॉलों पर जाकर सौर ऊर्जा से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने इस अवसर पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना आम परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा अपनाने से न केवल बिजली खर्च में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मेले के माध्यम से लोगों को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया।

सोलर योजना की जानकारी

मेले का मुख्य उद्देश्य 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की प्रक्रिया, सरकारी अनुदान, बिजली बिल में होने वाली बचत और बैंक ऋण सुविधाओं के बारे में आम जनता को विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। उद्घाटन के बाद, अधिकारियों ने जिले के विभिन्न प्रखंडों द्वारा लगाए गए दर्जनों सोलर पैनलों और ऊर्जा कंपनियों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध योजनाओं और तकनीकी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद, दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी सुपौल सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक सुपौल शरथ आरएस उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता (परियोजना) सुपौल मनोज कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सुपौल आलोक कुमार रंजन, तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता राघोपुर धनंजय कुमार सिंह सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्हें मिथिला पाग, शॉल और फूल गुलदस्ता से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बिजली विभाग के जेई राघोपुर कृष्ण कुमार यादव, करजाइन राकेश रौशन,प्रतापगंज अजय कुमार, भपटियाही,अभिषेक कुमार,मरौना, निर्मली, वीरपुर, सहित सभी विद्युत कर्मी भी मौजूद रहे।

आयोजन में गणमान्य व्यक्ति

वहीं आयोजन में मौके पर भपटीयाही प्रखंड प्रमुख विजय कुमार, समाजसेवी सचिन माधोगड़िया और मुखिया सतीश पांडेय, एकता यादव मुखिया, मो अखलाक, उमेश गुप्ता, तेजू जयसवाल, जयकृष्ण यादव, राजू यादव, त्रिलोचन यादव, राजनंदन यादव, विकास कुमार, दीपक दास, प्रदीप गुप्ता, राजू अग्रवाल, प्रकाश यादव, अमित कुमार, सुमित कुमार, विभिन्न प्रखंड से आए मुखिया, जनप्रतिनिधि, सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

सामान्य प्रश्न

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है?
यह योजना आम परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए है।
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