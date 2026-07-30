Bhagalpur News: पूर्णिया : कोर्ट रेलवे स्टेशन का होने लगा कायाकल्प, प्लेटफॉर्म ऊंचा करने का कार्य शुरू

Bhagalpur News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। रेल यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में पूर्णिया कोर्ट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म उन्नयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के तहत स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 एवं 3 का ऊंचीकरण किया जाएगा, जिससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। रेलवे द्वारा इस कार्य पर लगभग 4 करोड़ 42 लाख 53 हजार की राशि खर्च की जाएगी। प्लेटफॉर्म ऊंचा होने से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। वर्तमान में कई ट्रेनों के कोच और प्लेटफॉर्म के बीच ऊंचाई का अंतर होने के कारण यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

कार्य पूरा होने के बाद यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। योजना के तहत प्लेटफॉर्म पर आधुनिक यात्री शेड का भी निर्माण कराया जाएगा, ताकि धूप, बारिश और अन्य मौसम संबंधी परेशानियों से यात्रियों को राहत मिल सके। इसके अलावा स्टेशन परिसर में बाउंड्री वॉल का निर्माण, शौचालयों का विकास तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर बूथ की व्यवस्था भी की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री आवागमन करते हैं। ऐसे में यह परियोजना स्टेशन की सुविधाओं को नई पहचान देगी। निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि ट्रेन परिचालन और यात्रियों की आवाजाही प्रभावित न हो। रेल यात्री शंकर झा, ध्वजाधर गोस्वामी,आलोक लोहिया, राजेश अग्रवाल,ब्रज किशोर भारती, देव नारायण मिश्र का कहना है कि प्लेटफॉर्म उन्नयन और अन्य सुविधाओं के विकसित होने से पूर्णिया कोर्ट स्टेशन की उपयोगिता बढ़ेगी तथा यात्रियों को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण मिल सकेगा।