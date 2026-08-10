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Bhagalpur News: कटिहार : पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि एनएच-31 पर कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामने सोमवार को पिकअप

Bhagalpur News: कटिहार : पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर, रेफर

Bhagalpur News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि एनएच-31 पर कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामने सोमवार को पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर मौके से भाग निकला। जानकारी के अनुसार कटरिया निवासी गौरव कुमार (20), पिता नारायण यादव और राजेश कुमार (26), पिता सदानंद यादव बाइक से कुरसेला आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया।

वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर दुर्घटना में शामिल पिकअप और उसके चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

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