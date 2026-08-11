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Bhagalpur News: ​रेलवे की भूमि में ह्यूम पाइप बिछाकर दूर होगी नवाबबाग की जलजमाव की समस्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: ​नवाब बाग कॉलोनी को जलजमाव की समस्या से मिलेगी स्थायी निजात ​रेलवे भूमि में अंडरग्राउंड

Bhagalpur News: ​रेलवे की भूमि में ह्यूम पाइप बिछाकर दूर होगी नवाबबाग की जलजमाव की समस्या

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। सालों से जलजमाव की मार झेल रहे नवाबबाग कॉलोनी के निवासियों को जल्द ही इस नारकीय समस्या से स्थायी निजात मिलने वाली है। नगर निगम प्रशासन ने इलाके में जलजमाव को खत्म करने के लिए एक विस्तृत और व्यावहारिक वैकल्पिक प्लान तैयार कर लिया है, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। ​दरअसल, इस इलाके से पानी निकासी के लिए पूर्व में रेलवे की जमीन पर पक्का नाला निर्माण का प्रस्ताव था, लेकिन रेलवे की ओर से इसकी अनुमति नहीं मिल सकी। रेलवे से हरी झंडी न मिलने के कारण परियोजना लंबे समय से अधर में लटकी हुई थी।

समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम ने रास्ता निकालते हुए रेलवे की भूमि में ही अंडरग्राउंड (भूमिगत) ह्यूम पाइप बिछाने की योजना बनाई है। इस नई योजना से बिना किसी बड़े सतह निर्माण के पानी की सुगम निकासी हो सकेगी। नगर निगम के अभियंताओं की टीम परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कवायद में जुट गई है। फिलहाल जलजमाव मुक्ति के इस प्रोजेक्ट का तकनीकी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन स्वीकृत होते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। योजना शाखा प्रभारी मो. रेहान अहमद ने बताया कि नवाब बाग कॉलोनी को जलजमाव से स्थायी निजात दिलाने को रेलवे की भूमि में अंडरग्राउंड ह्यूम पाइप लगाने का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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