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Bhagalpur News: चेहलूम पर्व को लेकर निकाला गया जुलूस, सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका, एक संवाददाता। आनंदपुर थाना क्षेत्र के मंझला टील्हा गांव में चेहलूम पर्व के

Bhagalpur News: चेहलूम पर्व को लेकर निकाला गया जुलूस, सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद

Bhagalpur News: बांका, एक संवाददाता। आनंदपुर थाना क्षेत्र के मंझला टील्हा गांव में चेहलुम पर्व के अवसर पर सोमवार को धार्मिक जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और परंपरागत तरीके से पर्व मनाया गया। जुलूस निर्धारित मार्गों से होकर गुजरा, जहां लोगों ने अनुशासन और सौहार्द का परिचय दिया। पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। दंडाधिकारी की मौजूदगी में आनंदपुर थाना पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई तथा जुलूस के पूरे मार्ग पर लगातार निगरानी रखी गई। प्रशासन ने लोगों से शांति एवं आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की।

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स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने भी प्रशासन के सहयोग से पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे आयोजन के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

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