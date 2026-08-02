Bhagalpur News: बांका: चेहलूम पर्व को लेकर आज होगी शांति समिति की बैठक
Bhagalpur News: बांका में संतोष आनंदपुर थाना परिसर में चेहलूम पर्व के आयोजन के लिए रविवार को शांति समिति की बैठक होगी। बैठक में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और आपसी भाईचारे पर चर्चा की जाएगी। थानाध्यक्ष ने प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है और अफवाहों से दूर रहने का निर्देश दिया है।
Bhagalpur News: बांका से संतोष आनंदपुर थाना परिसर में चेहलूम पर्व के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष विनोद कुमार करेंगे। इसमें जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि तथा स्थानीय गणमान्य लोग शामिल होंगे। बैठक में पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात और आपसी भाईचारे को लेकर चर्चा की जाएगी। थानाध्यक्ष ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह भी किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।