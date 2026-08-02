Bhagalpur News: मेन गेट होकर ओपीडी में जाने के लिए मरीजों ने किया हंगामा

Bhagalpur News: फोटो मायागंज अस्पताल का मुख्य द्वार तीसरे दिन भी बंद सड़क निर्माण के कारण

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। मायागंज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) के सर्जरी इमरजेंसी विभाग के सामने कंक्रीट की सड़क निर्माण के कारण अस्पताल का मेन गेट शनिवार को भी बंद रहा। लगातार तीसरे दिन गेट बंद रहने के कारण अस्पताल की ओपीडी व इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीज काफी परेशान हुए। हालांकि अस्पताल में एंट्री के लिए मरीजों व एंबुलेंस का प्रवेश बरारी थाना की तरफ अस्पताल के पूर्वी गेट से कराया जा रहा था। बावजूद जानकारी नहीं रहने के कारण गेट के पास मरीजों का सुबह में काफी जमावड़ा लगा रहा। ओपीडी संचालन के दौरान सुबह करीब 11 बजे गेट पर जमा हुए कई मरीजों ने शोर-शराबा शुरू कर दिया। मरीजों के हंगामा के बावजूद सुरक्षा गार्ड ने गेट नहीं खोला।

डॉक्टर का बयान हालांकि मरीजों के दबाव के सामने गेट सिर्फ एक आदमी के एंट्री के लायक खोला गया। इसके बाद दिनभर ओपीडी में आने वाले मरीज इसी संकरे रास्ते होकर इलाज कराने अंदर गए। वहीं वाहन से आने वाले मरीज पूर्वी गेट होकर अंदर गए। मेन गेट के संकरे रास्ते होकर अंदर गए मरीजों को बांस की बैरिकेडिंग को फांदकर आगे बढ़ना पड़ा। इधर, ओपीडी के टीबी जांच केंद्र के पास शेड पर पेड़ गिरने के कारण आधा रास्ता बाधित हो गया है। पेड़ करीब एक माह पहले गिरा था।

सोमवार से मुख्य गेट की एंट्री अस्पताल के प्रबंधक सुनील गुप्ता ने बताया कि पहले सड़क खराब रहने के कारण मरीजों को ट्रॉली पर लेटाकर इमरजेंसी व ओपीडी में ले जाने के दौरान काफी असुविधा होती थी। सड़क बनने के बाद मरीजों को अब समस्या नहीं होगी। सोमवार से ओपीडी में आने वाले मरीजों को बेहतर रास्ता मिलेगा। साथ ही मुख्य गेट होकर मरीजों व वाहनों को प्रवेश कराया जाएगा। कंक्रीट की सड़क अबतक पूरी तरह से सूखी नहीं है।