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Bhagalpur News: ओपीडी में डेंटल एक्सरे मशीन खराब, लौट रहे मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। मायागंज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) की ओपीडी में इलाज कराने आए दांत की

Bhagalpur News: ओपीडी में डेंटल एक्सरे मशीन खराब, लौट रहे मरीज

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। मायागंज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) की ओपीडी में इलाज कराने आए दांत की बीमारी से ग्रसित कई मरीजों को लौटना पड़ रहा है। दरअसल ओपीडी की दंत रोग विभाग में लगा ओपीजी डेंटल एक्सरे मशीन कई माह से खराब पड़ा है। दांत की सामान्य बीमारी का इलाज तो ओपीडी में किया जाता है, लेकिन जहां दांत के एक्सरे करने की नौबत आती है तो मरीजों को निराशा झेलनी पड़ती है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. एचपी दुबे ने बताया कि मशीन को ठीक कराने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग के एचओडी को इससे संबंधित निर्देश दिया गया है। इधर, शुक्रवार को दीपा भारती नामक मरीज अपने दांत का इलाज कराने ओपीडी पहुंची थी।

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दंत विभाग में चिकित्सक से मिलने पर पता चला कि अस्पताल में ओपीजी (डेंटल एक्स-रे) एवं अन्य आवश्यक जांच सुविधाएं लंबे समय से उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण कई मरीजों का समुचित उपचार नहीं हो पाता। मरीज की शिकायत है कि अस्पताल के कर्मियों ने निजी क्लीनिक जाने की सलाह दी।

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