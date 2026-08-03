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Bhagalpur News: भागलपुर : सप्ताह के पहले दिन ओपीडी में मरीजों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट... शहर के मायागंज व सदर अस्पताल में

Bhagalpur News: भागलपुर : सप्ताह के पहले दिन ओपीडी में मरीजों की भीड़

Bhagalpur News: भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट शहर के मायागंज व सदर अस्पताल में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को इलाज कराने के लिए मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पर्ची कटाने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। पर्ची कटाने के बाद मरीजों को फिर से डॉक्टर चेंबर, पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी जांच समेत दवा के लिए लाइन लगना पड़ रहा है। इधर, बीते तीन दिनों से मायागंज अस्पताल में सड़क निर्माण के कारण बंद पड़ा मेन गेट को खोल दिया गया है।

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