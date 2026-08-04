Bhagalpur News: माह में एक बार आते हैं नेफ्रॉलॉजिस्ट, डायलिसिस मरीजों के फॉलोअप में कमी

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर स्थित नेफ्रोप्लस डायलिसिस केंद्र में इलाजरत मरीजों का आरोप है कि केंद्र में नियमित नेफ्रोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं हैं, जिससे गंभीर मरीजों की समय पर जांच और फॉलोअप प्रभावित हो रहा है। महीने में एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट आते हैं। साथ ही साफ-सफाई और हाइजीन मानकों में लापरवाही और अटेंडेंट के अनियंत्रित प्रवेश से संक्रमण का खतरा बढ़ने की शिकायत भी सामने आई है। सोमवार को केंद्र की अव्यवस्था फिर उजागर हुई। सुबह और दोपहर की शिफ्ट में आठ-आठ मरीजों को बुलाया गया, जबकि केवल सात मशीनें ही चालू थीं। टेक्नीशियन की कमी के कारण सुबह सात बजे निर्धारित समय पर केवल एक मरीज का डायलिसिस शुरू हो सका, जबकि अन्य मरीजों का उपचार करीब आठ बजे शुरू हुआ।

मरीज के परिजन संजीव सिंह ने बिजली कटने के बाद जनरेटर देर से चालू होने की बात कही। मरीज के परिजन सुबोध कुमार का कहना है कि इससे डायलिसिस मशीन बंद होने और ब्लड क्लॉट बनने का खतरा रहता है। केंद्र प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि स्लॉट में आठ मरीजों का नाम गलती से दर्ज हो गया था, जबकि सात मशीनें ही चालू थीं। उन्होंने कहा कि रविवार को मशीनों और केंद्र की मासिक क्लीनिंग होने के कारण सोमवार को कुछ विलंब हुआ। उन्होंने बिजली संबंधी शिकायतों से इनकार करते हुए कहा कि पांच मिनट के भीतर जनरेटर चालू कर दिया जाता है। मामले पर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. सुरेश प्रसाद ने मीडिया को बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। पूछताछ कर मामले की जांच कराएंगे।