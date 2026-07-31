Bhagalpur News: स्टेशन पर हुआ आधुनिक सैलून का उद्घाटन
Bhagalpur News: भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अब यात्री मसाज का आनंद ले सकेंगे। एक नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर आधुनिक सैलून का उद्घाटन किया गया। स्टेशन अधीक्षक विनय प्रकाश ने बताया कि यात्रियों को बाल, दाढ़ी कटिंग के साथ मसाज की सुविधा मिलेगी। यह सैलून तीन साल के एग्रीमेंट के तहत चलाया जाएगा और रेलवे को प्रति वर्ष 1 लाख 18 रुपये राजस्व प्राप्त होगा।
Bhagalpur News: भागलपुर। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अब यात्री मसाज का भी आनंद ले सकेंगे। गुरुवार को एक नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर आधुनिक सैलून का उद्घाटन स्टेशन अधीक्षक विनय प्रकाश और सीएमआई सुधांशु कुमार आर्या ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कर किया। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि भागलपुर स्टेशन पर यात्री अब बाल, दाढ़ी कटिंग के साथ मसाज का भी आनंद ले सकेंगे। सैलून चलाने के लिए तीन साल का एग्रीमेंट कहलगांव के एक निजी कंपनी के साथ किया गया है। इससे रेलवे को प्रत्येक वर्ष 1 लाख 18 रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी।
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