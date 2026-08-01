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Bhagalpur News: पूर्णिया : जीएमसीएच के मेन गेट पर किया सड़क जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया में इलाज के दौरान एक आठ वर्षीय बच्ची की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। उन्होंने शव को जीएमसीएच के मेन गेट के सामने रखकर सड़क जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने लापरवाही की। मृतक बच्ची की पहचान शायना के रूप में हुई है।

Bhagalpur News: पूर्णिया : जीएमसीएच के मेन गेट पर किया सड़क जाम

Bhagalpur News: पूर्णिया से रंजीत कुमार की रिपोर्ट इलाज के क्रम में आठ वर्षीय बच्ची की मौत पर परिजनों ने बवाल काटा। शव को जीएमसीएच के मेन गेट के सामने रखकर सड़क को जाम कर दिया। हालांकि सूचना पर पुलिस के पहुंचने पर थोड़ी देर बाद जाम हटा लिया गया। मृतक बच्ची की पहचान भवानीपुर थाना के गोरियारी टोला निवासी मो सफीक की पुत्री शायना (8) के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि बच्ची को हल्की सर्दी- खांसी थी। डाक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे उसकी मौत हो गई। जीएमसीएच टीओपी के एसआई कृत्यानंद पासवान ने बताया कि बिना पोस्टमार्टम कराए परिजन शव को साथ ले गए।

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