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Bhagalpur News: परिजनों ने डालसा के पास रखी अपनी बात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर । नाथनगर के लालूचक के मृतक बच्चों के परिजन शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर

Bhagalpur News: परिजनों ने डालसा के पास रखी अपनी बात

Bhagalpur News: भागलपुर। नाथनगर के लालूचक के मृतक बच्चों के परिजन शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित डालसा कार्यालय पहुंच कर पदाधिकारी को अपना दर्द सुनाया। पदाधिकारी ने मौके से ही पुलिस अधिकारी से बात कर मामले में चल रही कार्रवाई की जानकारी ली। बात सामने आयी कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। सभी परिजनों को पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी बात को रखने की सलाह दी गयी। जानकारी मिली है कि 30 से 35 की संख्या में परिजन डालसा कार्यालय पहुंचे थे।

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