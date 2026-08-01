Bhagalpur News: जमुई : सिकंदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 मवेशियों से भरा ट्रक जब्त

Bhagalpur News: सिकंदरा (जमुई) से सुभाष कुमार पांडेय की रिपोर्ट सिकंदरा थाना की पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार की देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रूरता पूर्वक ले जाए जा रहे 26 मवेशियों से लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने मौके से दो कथित पशु तस्कर को भी गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जांच के दौरान ट्रक में पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अत्यंत अमानवीय तरीके से कुल 26 मवेशियों को ठूंस-ठूंस कर ले जाया जा रहा था।

जब्त किए गए मवेशियों में 23 गाय, दो बैल तथा एक सांढ़ शामिल हैं। मौके से पुलिस ने बरबीघा थाना क्षेत्र के कुटौत गांव निवासी शिव कुमार (पिता-अनिल राम) तथा सिरारी थाना क्षेत्र के पिंडशरीफ गांव निवासी मो फिरोज (पिता-मो तसलीम) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि बरामद सभी मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि सिकंदरा पुलिस द्वारा पशु तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।