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Bhagalpur News: पंचायत का परिसीमन मानक अनुरूप होगा : मंत्री दीपक प्रकाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नारायणपुर में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का अभिनंदन समारोह हुआ। मंत्री ने पंचायत परिसीमन की बात की और युवाओं को समस्या समाधान में सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में विभिन्न नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मोटरसाइकिल जुलूस भी निकाला गया। लोगों को पंचायत में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।

Bhagalpur News: पंचायत का परिसीमन मानक अनुरूप होगा : मंत्री दीपक प्रकाश

Bhagalpur News: नारायणपुर, संवाद सूत्र। प्रखंड के आशा उपेन्द्र कुशवाहा सेवा सदन परिसर बलहा में रविवार को पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का अभिनंदन समारोह हुआ। मंत्री ने कहा कि पंचायत का परिसीमन मानक अनुरूप होगा। पंचायत चुनाव निर्वाचन अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, जिसपर कुछ भी कहने से इंकार किया। युवाओं को पंचायत की समस्या, राजनीतिक व समाजिक कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने सहित अन्य मुद्दा पर युवाओं को सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. अशोक कुमार सिंह व मंच संचालन वार्ड सदस्य चितरंजन सिंह कुशवाहा ने किया। बीरबन्ना चौक से रालोमो के सक्रिय कार्यकर्त्ता हेमंत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया जो समारोह स्थल बलहा सेवा सदन तक पहुंचा।

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लोगों को पंचायत के ग्रामसभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और समस्या को लेकर सहयोग शिविर में आवेदन देकर निदान कराने को कहा। मौके पर भाजपा नेता विजय सिंह कुशवाहा, चंदन कुमार सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अनिल पटेल, शिक्षक रमेश कुमार, छोटू गोस्वामी, गौतम मंडल, अभिषेक राज कुशवाहा सहित एनडीए कार्यकर्त्ता काफी संख्या में मौजूद थे।

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