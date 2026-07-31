Bhagalpur News: जनवितरण प्रणाली और कार्यशैली को लेकर गरमाया माहौल

Bhagalpur News: कहलगांव प्रखंड कार्यालय स्थित ट्रायसम भवन सभागार में हुई पंचायत समिति की बैठक बैठक में

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय स्थित ट्रायसम भवन सभागार में गुरुवार को पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख नूतन देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन बीडीओ राजीव रंजन ने किया। प्रारंभ में पिछली बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई। इस दौरान सदस्यों ने पूर्व बैठक के कई निर्णयों पर कार्रवाई नहीं होने पर असंतोष जताया। बैठक में पंचायत समिति सदस्य अशोक यादव और बादल कुमार ने आरोप लगाया कि दर्जनों पात्र लाभुकों के राशन कार्ड के लिए महीनों पहले ऑनलाइन आवेदन किए गए, लेकिन अब तक उनका निष्पादन नहीं हुआ। ओगरी के मुखिया पंकज मंडल, एकडारा के मुखिया संजीव सहाय तथा सदानंदपुर बैसा के मुखिया गोपाल पासवान ने कहा कि कई वृद्ध, असहाय एवं गरीब लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं।

जनवितरण प्रणाली की अनियमितताएँ सदस्यों ने जनवितरण प्रणाली की अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। आरोप लगाया गया कि कई डीलर लाभुकों को राशन वितरण की पर्ची नहीं देते, प्रति कार्ड एक से दो किलोग्राम तक कम अनाज देते हैं तथा निर्धारित मात्रा के अनुसार वितरण नहीं करते। डीलरों द्वारा एसएफसी गोदाम से कम अनाज मिलने और मापतौल में कमी का हवाला देने की भी शिकायत की गई। साथ ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के नियमित रूप से प्रखंड कार्यालय में नहीं बैठने पर भी नाराजगी जताई गई।

आवेदन निष्पादन की स्थिति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि पूर्व में प्राप्त राशन कार्ड आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। वर्तमान में भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं और पांच अगस्त तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार वे प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे तक प्रखंड कार्यालय तथा उसके बाद अनुमंडल कार्यालय में दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त रहते हैं।

मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोप पंचायत समिति सदस्य हिमांशु सिंह ने आरोप लगाया कि राशन कार्ड बनाने में दलाल सक्रिय हैं। उन्होंने मनरेगा में भ्रष्टाचार, जेसीबी से पोखर खुदाई तथा जॉब कार्ड नहीं बनने की शिकायत भी उठाई। मनरेगा पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण जॉब कार्ड बनाने में तकनीकी परेशानी आ रही है।

राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली बैठक में राजस्व पदाधिकारी की अनुपस्थिति भी प्रमुख मुद्दा रही। सदस्यों ने जाति, आय एवं आवास प्रमाण पत्रों के समय पर निष्पादन नहीं होने तथा आवेदनों को अनावश्यक रूप से अस्वीकृत किए जाने पर नाराजगी जताते हुए राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

विकास कार्यों पर चर्चा इसके अलावा एनटीपीसी की सीएसआर योजना के तहत विकास कार्य नहीं होने, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों में एएनएम की अनुपस्थिति, आशा कार्यकर्ताओं की बहाली, शिक्षा, कृषि, आंगनबाड़ी एवं विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं पर भी सदस्यों ने चर्चा की।

बैठक में उप प्रमुख चांदनी देवी, बीडीओ राजीव रंजन, सीओ निवास कुमार, बीपीआरओ सह बीईओ अमित राज, सीडीपीओ निहकत आरा, बीएओ स्वर्णलता, विभिन्न विभागों के अधिकारी, मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य उपस्थित रहे।