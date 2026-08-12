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Bhagalpur News: शेयर राशि काटने पर सदस्यों ने जताई आपत्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहपुर में पंचायत समिति की सामान्य बैठक हुई, जो प्रखंड प्रमुख रीमा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 2026/27 के वित्तीय वर्ष के विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। किसानों की समस्याओं, विशेष रूप से केसीसी ऋण में कटौती के मुद्दे पर भी विचार किया गया। कई सदस्यों ने बच्चों के भोजन की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की।

Bhagalpur News: शेयर राशि काटने पर सदस्यों ने जताई आपत्ति

Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्रायसम भवन में मंगलवार को पंचायत समिति की सामान्य बैठक प्रखंड प्रमुख रीमा देवी की अध्यक्षता और बीडीओ अभिनव भारती के संचालन में हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026/27 के लिए बीपीडीपी 16वें वित्त आयोग एवं षष्टम राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रखंड व पंचायत स्तरीय विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए। बैठक में किसानों की समस्याओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। प्रखंड प्रमुख रीमा देवी ने कहा कि कई किसानों ने शिकायत की है कि दी भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से केसीसी ऋण लेने के दौरान ऋण राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा शेयर के नाम पर काट लिया जाता है।

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किसानों द्वारा मूलधन और ब्याज सहित पूरा ऋण चुकता करने के बाद भी कथित तौर पर शेयर की राशि वापस नहीं की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं है तो किसानों से इस तरह राशि क्यों ली जा रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर किसानों को उचित जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं पंचायत समिति सदस्य अमन आनंद, दारोगा सिंह, ललन मंडल, जावेद, कबीर राईन, मोनी देवी, नरेश ऋषिदेव और मु. गुफरान समेत अन्य सदस्यों ने कहा कि कई विद्यालयों में बच्चों को लगातार घटिया गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा है। बैठक में सीओ अदिति रंजन, बीपीआरओ काजल कुमारी, एमओ सचिन कुमार, एसएफसी एजीएम साक्षी कुमारी, पीएचईडी जेई रितु कुमारी आदि मौजूद थे।

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