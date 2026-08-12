Bhagalpur News: पंसस की बैठक में छाया रहा पेयजल समस्या
Bhagalpur News: पंचायत समिति की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय तीन अमीन होने के
Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। पंचायत समिति की बैठक मंगलवार को प्रखंड सभागार में प्रमुख गुंजा देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाए। पंचायत समिति सदस्य मसदी ने बताया कि राजस्व कर्मचारी द्वारा छात्र-छात्राओं के जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई हो रही है। पारिवारिक सूची बनाने में भी समस्या आ रही है। इस पर सीओ ने बताया कि पूर्व राजस्व कर्मचारी के स्थानांतरण के कारण विलंब हो रहा था। नए कर्मचारी ने योगदान दे दिया है और जल्द ही काम पूरा कर दिया जाएगा। नयागांव के मुखिया ने पूछा कि मापी क्यों जल्द नहीं हो पा रही है। सीओ ने बताया कि लगभग 800 लंबित मामले हैं। अंचल में केवल तीन अमीन हैं और एक दिन में अधिकतम दो मापी ही हो पाती है। अमीन की मांग जिला स्तर से की गई है। सदस्यों ने अंचल से जुड़े कई अन्य मामले भी रखे, जिनका जवाब सीओ ने दिया।
अवैध कब्जा
भीरखुर्द पंचायत के मुखिया ने बताया कि बिहार शिक्षा विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा है और ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। सीओ ने कहा कि यह अतिक्रमण का मामला है। मापी कराकर अवैध कब्जा हटाया जाएगा। यदि मकान बना लिया गया हो तो मापी के बाद उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा।
भूमिहीन परिवारों के लिए जमीन
खानपुर के सदस्य ने भूमिहीन परिवारों को तीन डिसमिल जमीन देने के प्रावधान के बारे में पूछा। सीओ ने बताया कि जितने भी भूमिहीन परिवार हैं (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थी भी शामिल), उनके लिए इतनी जमीन बिहार सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सरकारी भवन भी बनाने हैं, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर बंदोबस्त की जाएगी।
सामाजिक मुद्दे
राजस्व कर्मचारी को पंचायत में बैठने के निर्देश दिए जाने की मांग भी की गई। नयागांव के मुखिया ने पानी टंकी की सफाई न होने और पीएचईडी विभाग द्वारा कोई कार्य न किए जाने की शिकायत की, जिससे आमलोगों को टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। खानपुर के सदस्य ने बताया कि अनुरक्षक समय पर पानी नहीं चलाते। खेरैहिया पंचायत के मुखिया ने वार्ड 13 में पानी की भारी किल्लत और नलकूप से पानी के साथ केंचुआ निकलने की समस्या बताई। भीरखुर्द के मुखिया ने कई जगह चापाकल खराब पड़े होने और किसी पदाधिकारी द्वारा ध्यान न दिए जाने की बात कही।
अन्य समस्याएं
एक सदस्य ने खाद की कमी और ऊंचे दाम पर बेचे जाने की शिकायत की। भीरखुर्द पंचायत में कई सड़कें तोड़ दी गई हैं, जिनके निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग को बार-बार लिखित शिकायत की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पीएचईडी विभाग द्वारा भी कई वार्डों की सड़कें तोड़ी गई हैं, जिनका निर्माण नहीं हुआ। सोलर लाइट खराब होने की शिकायत भी बैठक में रखी गई। बैठक में बीडीओ, बीपीआरओ सहित अन्य अधिकारी और पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें