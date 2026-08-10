Bhagalpur News: पलासी: म्यूटेशन व बासगीत पर्चा बनने में व्याप्त अनियमितता का छाया रहा मुद्दा
Bhagalpur News: पलासी में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख चिंता देवी ने की। बैठक में पीएम आवास, मनरेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। विधायक मुर्शीद आलम ने कर्मियों को कार्य में सुधार लाने की सलाह दी। रागिब ने दूसरी किश्त की राशि में अनियमितता पर चिंता जताई।
Bhagalpur News: पलासी (ए.सं)। प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा भवन में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख चिंता देवी ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जोकीहाट विधायक मुर्शीद आलम मौजूद थे। बैठक में पीएम आवास, मनरेगा, अंचल,जनवितरण प्रणाली, बाल विकास परियोजना, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य,कृषि, बिजली, बीपीडीपी 26-27 योजना के चयन पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विधायक मुर्शीद आलम ने सभी कर्मियों को कार्य में सुधार लाने का शख्त हिदायत दी। बैठक में सबसे पहले पीएम आवास पर चर्चा की गई। इस क्रम में मुखिया रागिब ने पंचायतों में दूसरी किश्त की राशि में अनियमितता का मुद्दा उठाया।
बैठक में मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में पलासी में मनरेगा योजना के तहत पीओ अख्तर आलम ने प्रखंड में आवंटित राशि की विस्तृत जानकारी तथा कार्य योजना की जानकारी दी। अंचल की समीक्षा के क्रम में उप प्रमुख ताहिर ने परिमार्जन का मुद्दा उठाया।
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