Bhagalpur News: किरणपुर-डोहराडीह रोड पर ट्रक अनियंत्रित
Bhagalpur News: शाहकुंड के किरणपुर-डोहराडीह रोड पर एक ओवरलोड ट्रक मंगलवार को अनियंत्रित हो गया, जिससे एक घंटे तक जाम लगा रहा। जाम के कारण स्कूली बस खड़ी रही। अंत में ट्रक को हटा दिया गया।
Bhagalpur News: शाहकुंड। प्रखंड के किरणपुर-डोहराडीह रोड पर एक ओवरलोड ट्रक मंगलवार को अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होने से ट्रक का पिछला भाग सड़क किनारे उतर गया और शेष हिस्सा सड़क के बीचोंबीच हो गया। इस वजह से एक घंटे तक सड़क पर जाम लग गया। भूधरनी निवासी वीरेंद्र झा ने कहा कि जाम की वजह से स्कूली बस खड़ी रही। बाद में ट्रक को किसी तरह हटाया गया।
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