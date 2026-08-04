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Bhagalpur News: गोनूबाबा धाम में 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सबौर के गोनूबाबा धाम में सावन की पहली सोमवारी पर 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। महिलाओं और युवाओं की भीड़ ने पूजा के दौरान भाग लिया। मंदिर के पंडित सोनू झा के अनुसार, यह पूजा सरकारी तरीके से आयोजित की गई थी, जिसमें रुद्राभिषेक और शृंगार पूजा शामिल थी।

Bhagalpur News: गोनूबाबा धाम में 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Bhagalpur News: सबौर, संवाददाता। बाईपास थाना क्षेत्र के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत गोनूबाबा धाम में सावन की पहली सोमवारी को 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। काफी संख्या में महिलाओं के साथ-साथ युवा भी पूजा करते देखे गए। इस संबंध में मंदिर के पंडित सोनू झा ने कहा कि गोनू बाबा धाम मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर सरकारी पूजा होते ही डाक बम और श्रद्धालुओं के द्वारा जल अर्पित किया गया। संध्याकालीन में बाबा का रुद्राभिषेक और भव्य शृंगार पूजा किया गया।

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