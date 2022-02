ऑनलाइन खबर

Seven Munnabhai caught in TNB in ​​Intermediate examination

भागलपुर। वरीय संवाददाता

इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान तीसरे दिन पहली पाली में सात मुन्नाभाई को कॉलेज प्रशासन ने पकड़ लिया है। देर शाम इन छात्रों पर मामला दर्ज कराकर थाने को सौंप दिया जाएगा। जानकारी हो कि तीन दिनों में 20 के करीब मुन्नाभाई दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए पकड़ाए है। पकड़ाने के बाद कुछ छात्रों ने कहा कि वे भाई के बदले परीक्षा दे रहे तो कोई दोस्त के बदले। टीएनबी के शिक्षकों ने बताया कि मुन्नाभाई का बड़ा रैकेट काम कर रहा है। इस पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में इसे रोक पाना मुश्किल होगा।