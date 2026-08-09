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Bhagalpur News: नगर पंचायत में सफाईकर्मियों ने फिर फेंका कचरा, छात्रों ने जड़ा कार्यालय में ताला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: हड़ताल के 12वें दिन बढ़ा विवाद, डेढ़ घंटे बाद समझौते से खुला गेट कचरे से

Bhagalpur News: नगर पंचायत में सफाईकर्मियों ने फिर फेंका कचरा, छात्रों ने जड़ा कार्यालय में ताला

Bhagalpur News: अकबरनगर संवाददाता नगर पंचायत अकबरनगर में वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाईकर्मियों की हड़ताल शनिवार को 12वें दिन भी जारी रही। हड़ताल के दौरान सफाईकर्मियों ने एक बार फिर नगर पंचायत कार्यालय जाने वाली सीढ़ी और कार्यालय परिसर के समीप कचरा फेंक दिया। कचरा जमा होने और दुर्गंध फैलने से कार्यालय के ऊपर संचालित किसान पुस्तकालय में पढ़ने वाले छात्रों को परेशानी होने लगी। नाराज छात्रों ने नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। इससे कार्यालय में कुछ देर के लिए कामकाज ठप हो गया।

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छात्रों और पंचायत कर्मियों के बीच बातचीत

करीब डेढ़ घंटे तक छात्रों और नगर पंचायत कर्मियों के बीच बातचीत होती रही। छात्रों का कहना था कि वे प्रतिदिन किसान पुस्तकालय में क्विज सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं। कार्यालय की सीढ़ी और रास्ते में कचरा जमा रहने से उन्हें आने-जाने में काफी परेशानी होती है। छात्रों ने बताया कि उन्होंने खुद सीढ़ी की सफाई कर आने-जाने का रास्ता बनाया है। ऐसे में दोबारा कचरा फेंके जाने से परेशानी बढ़ गई। पंचायत कर्मियों ने छात्रों को समझाया और किसी तरह गेट का ताला खुलवाया। करीब साढ़े 11 बजे नगर पंचायत कार्यालय में कामकाज शुरू हो सका।

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नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी का बयान

इस संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार ने बताया कि सफाईकर्मियों के वेतन भुगतान की राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। सफाईकर्मियों द्वारा कचरा फेंके जाने के कारण कार्यालय के कामकाज में थोड़ी देर व्यवधान आया था। बाद में कचरा हटाकर कार्यालय का संचालन सुचारू रूप से शुरू करा दिया गया।

पूछे जाने वाले सवाल

अकबरनगर में हड़ताल कितने दिन से चल रही है?
हड़ताल शनिवार को 12वें दिन भी जारी रही।
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