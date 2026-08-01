Bhagalpur News: पूर्णिया : नगर निगम के 46 वार्डों में तीन दिनों से कचरे का उठाव नहीं

Bhagalpur News: पूर्णिया से राजीव कुमार की रिपोर्ट नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। पिछले तीन दिनों से नियमित कचरा उठाव नहीं होने के कारण शहर के विभिन्न गली-मोहल्लों, मुख्य सड़कों और बाजार क्षेत्रों में कचरे का अंबार लगने लगा है। इससे आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। हड़ताल के कारण घर-घर से कचरा संग्रहण का कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कई स्थानों पर लोग मजबूरी में सड़क किनारे और खाली जगहों पर कचरा फेंक रहे हैं। नतीजतन जगह-जगह गंदगी फैलने लगी है। बरसात के मौसम में जमा कचरे से दुर्गंध उठने लगी है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

शहर के कई वार्डों में नालियों के किनारे भी कचरे का ढेर लग गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो संक्रमण और मच्छरों के प्रकोप का खतरा बढ़ सकता है। दुकानदारों और बाजार आने वाले लोगों को भी गंदगी के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। नगर निगम क्षेत्र के 46 वार्डों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरे का उठाव किया जाता है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण यह व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। नगर निगम प्रशासन हड़ताली कर्मियों से वार्ता कर समस्या के समाधान का प्रयास कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही स्थिति सामान्य करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगातार कचरा जमा रहने से शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस संबंध में प्रभारी नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सफाई कर्मी से बात कर मनाने का प्रयास जारी है। कम से कम मुख्य चौक चौराहों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सहयोग करने की अपील की गई। लेकिन सफाई कर्मी का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं किया जाएगा,तब तक हड़ताल जारी रहेगी।