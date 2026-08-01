Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: पूर्णिया : नगर निगम के 46 वार्डों में तीन दिनों से कचरे का उठाव नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: पूर्णिया में नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कचरे का नियमित उठाव न होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी फैल गई है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है।

Bhagalpur News: पूर्णिया : नगर निगम के 46 वार्डों में तीन दिनों से कचरे का उठाव नहीं

Bhagalpur News: पूर्णिया से राजीव कुमार की रिपोर्ट नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। पिछले तीन दिनों से नियमित कचरा उठाव नहीं होने के कारण शहर के विभिन्न गली-मोहल्लों, मुख्य सड़कों और बाजार क्षेत्रों में कचरे का अंबार लगने लगा है। इससे आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। हड़ताल के कारण घर-घर से कचरा संग्रहण का कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कई स्थानों पर लोग मजबूरी में सड़क किनारे और खाली जगहों पर कचरा फेंक रहे हैं। नतीजतन जगह-जगह गंदगी फैलने लगी है। बरसात के मौसम में जमा कचरे से दुर्गंध उठने लगी है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:Purnia News: सफाई कर्मियों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी, दो दिनों से नहीं हो रहा कचरे का उठाव

शहर के कई वार्डों में नालियों के किनारे भी कचरे का ढेर लग गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो संक्रमण और मच्छरों के प्रकोप का खतरा बढ़ सकता है। दुकानदारों और बाजार आने वाले लोगों को भी गंदगी के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। नगर निगम क्षेत्र के 46 वार्डों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरे का उठाव किया जाता है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण यह व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। नगर निगम प्रशासन हड़ताली कर्मियों से वार्ता कर समस्या के समाधान का प्रयास कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही स्थिति सामान्य करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगातार कचरा जमा रहने से शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस संबंध में प्रभारी नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सफाई कर्मी से बात कर मनाने का प्रयास जारी है। कम से कम मुख्य चौक चौराहों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सहयोग करने की अपील की गई। लेकिन सफाई कर्मी का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं किया जाएगा,तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें:Siwan News शहर में जमा हो गया ढाई सौ टन से अधिक कचरा, दूसरे दिन भी सफाई नहीं
ये भी पढ़ें:Munger News: हड़ताल के दूसरे दिन शहर में गंदगी का अंबार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।