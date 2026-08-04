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Bhagalpur News: भागलपुर: निगम कर्मियों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर नगर निगम में कर्मियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी है। चेहल्लुम की छुट्टी के बावजूद, कर्मचारी धरना स्थल पर नारेबाजी कर रहे हैं। यह आंदोलन तेज हो गया है क्योंकि निजी एजेंसियों और सरकारी सफाईकर्मियों ने भी समर्थन दिया है, जिसके कारण शहर की साफ-सफाई और जलापूर्ति प्रभावित हो रही है।

Bhagalpur News: भागलपुर: निगम कर्मियों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी

Bhagalpur News: भागलपुर से अंकित आनंद की रिपोर्ट बिहार राज्य नगर निकाय कर्मी महासंघ के आह्वान पर भागलपुर नगर निगम में भी जारी कर्मियों की हड़ताल छठे दिन यानी मंगलवार को भी जारी रहा। चेहल्लुम की छुट्टी के बावजूद नगर निगम कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय परिसर पहुंच कर धरना स्थल पर बैठे और सरकार के विरोध में नारे लगाए। बता दें कि वर्तमान में भागलपुर में चल रहा आंदोलन और भी तेज हो गया है, जिसमें शहर के निजी एजेंसी सहित सरकारी सफाईकर्मियों ने भी समर्थन दे दिया है। इसकी वजह से शहर की साफ-सफाई सहित जलापूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हुई है।

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