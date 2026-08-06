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Bhagalpur News: भागलपुर: निगम कर्मियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में नगर निकाय कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को आठवें दिन भी जारी रही। नगर निगम के कर्मी धरना स्थल पर जुटे रहे और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। जिला निगर निगम संघ के अध्यक्ष विकास कुमार हरि ने महासंघ अधिकारियों के साथ बातचीत की जानकारी दी।

Bhagalpur News: भागलपुर: निगम कर्मियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी

Bhagalpur News: भागलपुर से अंकित आनंद की रिपोर्ट राज्य भर के नगर निकाय में महासंघ के आह्वान पर जारी हड़ताल पर गुरुवार को आठवें दिन भी जारी रही। गुरुवार को भागलपुर नगर निगम के कर्मी परिसर में ही धरना स्थल पर जमा हुए। जहां उन्होंने सरकार से अपनी मांगों को पूरी करने के लिए नारे लगाए। इसके अलावा जिला निगर निकाय संघ के अध्यक्ष विकास कुमार हरि सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाषण देते हुए महासंघ के अधिकारियों से उन लोगों की हुई बातचीत और आगे की रणनीति की जानकारी दी।

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