पूर्णिया में ट्रक से कुचल कर एक व्यक्ति की मौत

One person died after being crushed by a truck in Purnia

बनमनखी। संवाद सूत्र

सरसी के बुढ़िया में बेलतला चौक के समीप ट्रक से कुचल कर एक पचास वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मृतक की पहचान बुढ़िया गांववासी रामचंद्र ऋषि के रूप में की गई है। बताया जाता है कि रामचंद्र के घर में शादी होनी थी। इसी कारण परिवार मे भोज हो रहा था। देर रात चौक से समान लेने जा रहे थे कि सरसी की ओर से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। सरसी थानाध्यक्ष एम हैदरी ने बताया कि ट्रक का चालक और खलासी फरार हो गया है। ट्रक को थाना में लगा दिया गया है।