Bhagalpur News: किशनगंज : निजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा का हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका मिला शव

Bhagalpur News: किशनगंज से शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 स्थित एक निजी नर्सिंग संस्थान के छात्रावास में बुधवार को एक 23 वर्षीय नर्सिंग छात्रा का शव बुधवार की सुबह फांसी के फंदे से लटका मिला है। मृतका की पहचान पश्चिम बंगाल के गुंजारिया निवासी तंजलि खातून (23) के रूप में हुई है।घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।सूचना किशनगंज सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की पड़ताल में जुट गई।शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।मृतका

तंजलि एक निजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा थी और छात्रावास में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी।घटना की जानकारी मिलते ही परिजन छात्रावास पहुंचे और मामले को संदिग्ध बताते हुए आत्महत्या की संभावना से इनकार कर दिया। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग की है।फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है की मंगलवार की देर रात्रि को हॉस्टल की एक स्टाफ ने जब मृतका तंजली के मोबाइल पर कॉल किया तो , तंजली फोन रिसीव नहीं कर रही थी।हॉस्टल के कर्मियों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई और मृतक छात्रा तंजली के कमरे की ओर पहुंचे तो देखा की तंज़ली अपने कमरे में फांसी के फंदे से झूल रही है।इसके बाद सदर थाना की पुलिस को घटना की सूचना दी गई।सूचना पर किशनगंज सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया।किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।