Bhagalpur News: गाली-गलौज और मारपीट की प्राथमिकी दर्ज
Bhagalpur News: नारायणपुर के भवानीपुर गांव की निवासी नुप्रभा कुमारी ने गांव के कुछ पुरुषों और महिलाओं पर नशे में गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाते हुए भवानीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।
Bhagalpur News: नारायणपुर, संवाद सूत्र। प्रखंड की भवानीपुर गांव निवासी नुप्रभा कुमारी पति सदानंद पटेल ने गांव के कुछ पुरुष और महिला पर नशा में आकर गाली-गलौज कर मारपीट का आरोप लगाकर भवानीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शंभू कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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