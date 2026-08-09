Bhagalpur News: एनटीपीसी कहलगांव ने सीआईपीईटी भागलपुर के साथ किया समझौता, 80 युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग व रीसाइक्लिंग का मिलेगा प्रशिक्षण
Bhagalpur News: एनटीपीसी कहलगांव ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भागलपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत आसपास के 80 गांवों के युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग एवं रीसाइक्लिंग में कौशल विकास training दी जाएगी। यह प्रशिक्षण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का प्रयास है।
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। एनटीपीसी कहलगांव ने नैगम सामाजिक दायित्व के तहत सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भागलपुर के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत आसपास के गांवों के 80 युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग एवं प्लास्टिक रीसाइक्लिंग के क्षेत्र में प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक और रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है, ताकि उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को स्थायी रोजगार और आजीविका से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर एनटीपीसी कहलगांव के परियोजना प्रमुख रविंद्र शर्मा, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) मनोरंजन सारंगी तथा सीआईपीईटी भागलपुर के संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख अवीत लाकड़ा मौजूद रहे।
एनटीपीसी की यह पहल स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के साथ क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ क्षेत्र में सतत आजीविका और समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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