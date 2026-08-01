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Bhagalpur News: सहरसा: सिमरी बख्तियारपुर वार्ड-28 में 70 हजार नकद समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सिमरी बख्तियारपुर के गायत्री नगर में शुक्रवार रात चोरों ने एक घर में घुसकर 70 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस की रात गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

Bhagalpur News: सहरसा: सिमरी बख्तियारपुर वार्ड-28 में 70 हजार नकद समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ

Bhagalpur News: सिमरी बख्तियारपुर से महेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद के वार्ड संख्या-28 स्थित गायत्री नगर में चोरों ने एक बार फिर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की रात्रि गश्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार की देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर 70 हजार रुपये नकद, लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात तथा एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया। घटना के बाद मोहल्ले में दहशत और आक्रोश का माहौल है।जानकारी के अनुसार गायत्री नगर निवासी मंटू सोनी शुक्रवार रात परिवार के साथ भोजन करने के बाद सो गए थे।

देर रात अज्ञात चोर घर में प्रवेश कर गए और पूरे मकान की तलाशी ली। चोरों ने अलमारी व अन्य स्थानों में रखे 70 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के लाखों रुपये मूल्य के जेवरात तथा एक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। शनिवार सुबह जब परिवार की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा मिला। जांच करने पर नकदी, जेवरात और मोबाइल गायब थे। इसके बाद परिजनों ने तत्काल डायल-112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा अन्य पहलुओं पर भी छानबीन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना के उद्भेदन का प्रयास किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड संख्या-28 में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ महीनों में इसी वार्ड में आधा दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी बड़े मामले का संतोषजनक खुलासा नहीं हो सका है। इससे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है। मोहल्लेवासियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों की नियमित जांच कराने तथा चोरी की घटनाओं का शीघ्र उद्भेदन कर आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की है।

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