Bhagalpur News: थाना परिसर में महिला बैरक का शुभारंभ, बीस महिला सिपाही को मिला आवास
Bhagalpur News: शनिवार को पुलिस कप्तान प्रमोद यादव ने महिला बैरक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों के लिए सुरक्षित आवासीय सुविधाएं देना विभाग की प्राथमिकता है। नवनिमित बैरक से महिला पुलिसकर्मियों को बेहतर आवासीय वातावरण मिलेगा। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
Bhagalpur News: कजरैली संवाददाता। थाना परिसर में बने नवनिर्मित महिला बैरक का शनिवार को जिले के पुलिस कप्तान प्रमोद यादव ने शुभारंभ किया। एसएसपी ने इस अवसर पर बताया कि महिला पुलिसकर्मी के लिए बेहतर और सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं। नवनिर्मित महिला बैरक के संचालन से महिला पुलिसकर्मी को बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध होगा। एसएसपी ने थाना परिसर में पौधरोपण किया। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा, थाना प्रभारी गौतम कुमार, चौकीदार ब्रह्मदेव पासवान, मो. हनीफ, मो. लड्डू आदि मौजूद थे।
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