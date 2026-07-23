Bhagalpur News: बांका : नए राशन कार्ड व संशोधन के लिए विकास मित्रों को सौंपी गई जिम्मेदारी
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। नए राशन कार्ड निर्गमन एवं पुराने राशन
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।नए राशन कार्ड निर्गमन एवं पुराने राशन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी विकास मित्रों को पंचायतवार जिम्मेदारी सौंप दी है। बीडीओ ने निर्देश दिया है कि पात्र लाभार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कराया जाए, ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने विकास मित्रों को लोगों के बीच जागरूकता फैलाने तथा आवेदन भरने में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। प्रखंड कार्यालय ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी।
इस निर्णय से नए राशन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे लोगों में खुशी का माहौल है।
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