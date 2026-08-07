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Bhagalpur News: पूर्णिया: पूर्णिया में नए राशनकार्ड के लिए 53549 आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया में, 7 लाख 30 हजार 141 राशन कार्ड धारकों के लिए विशेष अभियान के तहत 53,549 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी आवेदनों का निष्पादन 12 अगस्त तक पूरा किया जाए। नई पीडीएस लाइसेंस के लिए औपबंधिक मेधा सूची बनाई गई है।

Bhagalpur News: पूर्णिया: पूर्णिया में नए राशनकार्ड के लिए 53549 आवेदन

Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट पूर्णिया, वरीय संवाददाता। पूर्णिया जिला में पहले से 7 लाख 30 हजार 141 राशन कार्ड धारी हैं। विशेष अभियान के तहत राशन कार्ड निर्माण के लिए 53549 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, एडीएसओ तथा एमओ के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त सभी राशन कार्ड आवेदनों का निष्पादन 12 अगस्त तक पूरा करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला चयन समिति की बैठक भी की गई। जिसमें उप विकास आयुक्त,सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीओ, जिला योजना पदाधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा के क्रम में नए जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के नए लाइसेंस के लिए तैयार किए गए औपबंधिक मेधा सूची पर विचार करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा एवं सदर पूर्णिया की औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन के लिए चयन समीति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा 14 अगस्त तक औपबंधिक सूची पर दावा आपत्ति प्राप्त करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया‌। मेघा सूची का प्रकाशन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के सूचना पट्ट, जिला आपूर्ति कार्यालय के सूचना पट्ट एवं एनआईसी पूर्णिया के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया। बता दें कि पूर्णिया में पहले से 1466 पीडीएस हैं। 386 नए पीडीएस को लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए दो अनुमंडलों पूर्णिया सदर एवं धमदाहा में पहल की गयी है। इसके बाद शेष अनुमंडलों में नए पीडीएस को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू होगी। डीएसओ रविशंकर उरांव ने बताया कि विशेष अभियान के तहत राशन कार्ड निर्माण को लेकर प्राप्त आवेदनों का जल्द निष्पादन कर दिया जायेगा।

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