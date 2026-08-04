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Bhagalpur News: रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैरिकेडिंग, कतारबद्ध होकर पर्चा कटवा सकेंगे मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के ओपीडी में मरीजों के रजिस्ट्रेशन में अब परेशानी नहीं होगी। बैरिकेडिंग लगाने की व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे मरीज सुव्यवस्थित तरीके से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इससे धक्का-मुक्की और अव्यवस्था में कमी आएगी और मरीजों को राहत मिलेगी।

Bhagalpur News: रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैरिकेडिंग, कतारबद्ध होकर पर्चा कटवा सकेंगे मरीज

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के ओपीडी में आने वाले मरीजों को अब रजिस्ट्रेशन के दौरान होने वाली आपाधापी से निजात मिलेगी। ओपीडी काउंटर के सामने बैरिकेडिंग लगाने का काम मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से मरीज और उनके परिजन अब सुव्यवस्थित एवं कतारबद्ध होकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। गौरतलब है कि रोजाना औसतन 120 से 150 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। पहले बैरिकेडिंग न होने से काउंटर खुलते ही भारी भीड़ जमा हो जाती थी, जिससे धक्का-मुक्की और अव्यवस्था की स्थिति बनती थी। अब लाइन व्यवस्थित होने से मरीजों को आसानी से अपनी बारी का इंतजार करने में सहूलियत होगी, जिससे उन्हें मानसिक व शारीरिक राहत मिलेगी।

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