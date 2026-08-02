Bhagalpur News: प्रो. (डॉ.) सुधीर कुमार सिंह ने एसएसवी कॉलेज के प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार संभाला
Bhagalpur News: शंकर साह विक्रमशिला महाविद्यालय, कहलगांव में शनिवार को पीवीएस कॉलेज, बांका के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) सुधीर कुमार सिंह ने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। उन्होंने विद्यार्थियों को कक्षाओं में नियमित रहने और अनुशासन का पालन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रो. पवन कुमार सिंह, डॉ. डी.पी. यादव एवं प्रो. पवन कुमार सिन्हा ने उनका स्वागत किया।
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। शंकर साह विक्रमशिला महाविद्यालय कहलगांव में शनिवार को पीवीएस कॉलेज, बांका के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) सुधीर कुमार सिंह ने प्रभारी प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार मिश्र से महाविद्यालय के प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। प्रो. सिंह ने विद्यार्थियों से नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने और अनुशासन का पालन करने की अपील की। प्रो. पवन कुमार सिंह, डॉ. डी.पी. यादव एवं प्रो. पवन कुमार सिन्हा ने उनका स्वागत किया।
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