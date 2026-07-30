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Bhagalpur News: सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में दवा वितरण की नई व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के जेएलएनएमसीएच अस्पताल में मरीजों के लिए नया दवा काउंटर बनाया गया है। मरीजों को दवा वितरण में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि यह नई व्यवस्था दो दिनों में लागू होगी। साथ ही, बुजुर्गों के सहारे के लिए रेलिंग भी बनाई गई है।

Bhagalpur News: सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में दवा वितरण की नई व्यवस्था

Bhagalpur News: भागलपुर। जेएलएनएमसीएच से संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में मरीजों के लिए नया दवा काउंटर बनाया गया है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास एक छोटे से कमरे में मरीजों के बीच दवा का वितरण किया जाता है। यहां पर मरीजों की भीड़ लगने के कारण दवा वितरण में परेशानी हो रही है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. महेश कुमार ने बताया कि दवा वितरण में अब मरीजों को असुविधा नहीं होगी। दवा वितरण के लिए नया काउंटर बनकर तैयार है। दो दिन में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। बुजुर्गों के सहारा के लिए रेलिंग भी बनायी गयी है।

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