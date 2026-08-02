Bhagalpur News: 14.65 लाख की लागत से बने दो प्याऊ का उद्घाटन
Bhagalpur News: भागलपुर के वार्ड संख्या 9 में रविवार को दो नए प्याऊ का उद्घाटन किया गया। यह प्याऊ आम नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए हैं। यह परियोजना 14.65 लाख रुपये की लागत से बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 स्थित पश्चिमी काली स्थान और साहेबगंज मियाबाड़ी में रविवार को आम नागरिकों व राहगीरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो नए प्याऊ का विधिवत उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित पंचम राज्य वित्त आयोग योजना के तहत इन दोनों प्याऊ का निर्माण 14.65 लाख रुपये की लागत से कराया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने की। इस दौरान डिप्टी मेयर डॉ. मो. सलाहउद्दीन अहसन और स्थानीय पार्षद विभा देवी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। मेयर ने कहा कि शहर के हर वार्ड में स्वच्छ व शुद्ध पेयजल सहित मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना प्राथमिकता है।
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