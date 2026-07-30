Bhagalpur News: सालभर बाद मिला पीरपैंती को नया सीडीपीओ
Bhagalpur News: पीरपैंती प्रखंड को एक साल बाद नया सीडीपीओ मिला। निवर्तमान सीडीपीओ निखत प्रवीण के बाद अब सरोज हांसदा ने कार्यभार संभाला। 11 जुलाई 2026 को उनका योगदान हुआ, और انہوں ने सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। पीरपैंती प्रखंड को पूरे एक साल बाद नया सीडीपीओ मिला। निवर्तमान सीडीपीओ निखत प्रवीण को 11 जुलाई 2025 को प्रभार मुक्त कर बीडीओ अभिमन्यु कुमार को सीडीपीओ का प्रभार दिया गया था। जो अबतक बीडीओ कम सीडीपीओ थे, लेकिन 11 जुलाई 2026 को पीरपैंती को नया सीडीपीओ मिला। बुधवार को योगदान के बाद नए सीडीपीओ सरोज हांसदा ने सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
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