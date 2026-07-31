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Bhagalpur News: भागलपुर : नवगछिया जीरो माइल से आगे नहीं बढ़ेगी बस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में शुक्रवार से सावन के दौरान नवगछिया से आने वाली बसों को जीरो माइल के पास रोका जाएगा। इन बसों को भागलपुर की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में, दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को सर्विस लेन में लगाने की अनुमति होगी।

Bhagalpur News: भागलपुर : नवगछिया जीरो माइल से आगे नहीं बढ़ेगी बस

Bhagalpur News: भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर। शुक्रवार से पूरे सावन तक जो भी बसें नवगछिया की तरफ से भागलपुर की ओर आएगी। उसे नवगछिया जीरो माइल के समीप ही रोक दिया जाएगा। बस को नवगछिया जीरो माइल से भागलपुर सड़क मार्ग पर लगाने की अनुमति नहीं होगी। विशेष स्थिति में दूसरे राज्यों से आने वाले बसों को नवगछिया जीरो माइल के समीप स्थित सर्विस लेन में लगवा दिया जाएगा।

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