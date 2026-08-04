Bhagalpur News: ट्रांसजेंडर की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप बीमा कवरेज
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को कम करने को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत सिविल सर्जन डॉ. अशोक प्रसाद ने जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पतालों तथा जिला स्वास्थ्य समिति को पत्र जारी किया।पत्र के अनुसार आयोग की एडवाइजरी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। एडवाइजरी के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लिंग-पुष्टि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिकित्सा प्रोटोकॉल विकसित किए जाएं। साथ ही लिंग परिवर्तन सर्जरी की व्यवस्था की जाए। ट्रांसजेंडर समुदाय को उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप समान बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाए, ताकि आर्थिक अभाव के कारण किसी को उपचार से वंचित न रहना पड़े।
आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र ही नहीं, बल्कि शिक्षा, पुलिस, जेल प्रशासन, न्यायिक अधिकारियों, शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण आयोजित करने की भी अनुशंसा की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें