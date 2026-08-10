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Bhagalpur News: अररिया: सेनेटरी लैंडफिल के लिए नरपतगंज में 12 एकड़ जमीन चिह्नित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: नरपतगंज में नगर पंचायत की सामान्य बोर्ड बैठक में कई विकास प्रस्ताव पारित हुए। मुख्य पार्षद ने बताया कि 12 एकड़ जमीन सेनेटरी लैंडफिल के लिए चिह्नित की गई है। इससे प्रदूषण में कमी आएगी। मोक्ष धाम और सम्राट अशोक भवन के निर्माण का भी प्रस्ताव है। सफाई एजेंसी को हटाने पर भी विचार हुआ।

Bhagalpur News: अररिया: सेनेटरी लैंडफिल के लिए नरपतगंज में 12 एकड़ जमीन चिह्नित

Bhagalpur News: नरपतगंज, अररिया से नंदकिशोर भगत नरपतगंज नपं कार्यालय में सोमवार को सामान्य बोर्ड की बैठक में नगर पंचायत की विकास को लेकर कई प्रस्ताव पारित हुए। मुख्य पार्षद सन्नू कुमारी ने बताया कि नगर पंचायत के वार्ड संख्या एक में सेनेटरी लैंडफिल के लिए 12 एकड़ जमीन चिह्नित किया गया है। प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। सेनेटरी लैंडफिल बनने से खुले में कचरा से होने वाले प्रदूषण से लोगों को मुक्ति मिलेगी। विधायक देवयंती यादव ने कहा कि मोक्ष धाम को लेकर नगर पंचायत द्वारा भूमि चिह्नित किया गया है। मोक्ष धाम के साथ-साथ सम्राट अशोक भवन के निर्माण भी जल्द होने की बात कही।

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सदस्यों ने अपने-अपने वार्डों की समस्या को रखा। नगर पंचायत के 20 वार्डों में साफ सफाई में अनिमितताओं का आरोपी लगाते हुए सफाई एजेंसी पर प्रस्ताव पारित करते हुए उसे हटा

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