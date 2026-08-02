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Bhagalpur News: लखीसराय: नाग पंचमी पर महंगाई का असर, 200 किलो तक पहुंचा आम, कटहल की बढ़ी मांग, बाजारों में रही खरीदारों की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लखीसराय में नाग पंचमी पर्व को लेकर फलों के बाजार में खूब भीड़ रही। आम की बढ़ती कीमतों के बावजूद श्रद्धालु पूजा सामग्री खरीदते दिखे। मालदह आम की कीमत 150-200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि कटहल सस्ता रहा। व्यापारियों ने बिक्री में गिरावट की बात कही, लेकिन बाजार में रौनक बनी रही।

Bhagalpur News: लखीसराय: नाग पंचमी पर महंगाई का असर, 200 किलो तक पहुंचा आम, कटहल की बढ़ी मांग, बाजारों में रही खरीदारों की

Bhagalpur News: लखीसराय से अजय कुमार की रिपोर्ट लखीसराय, एक प्रतिनिधि। नाग पंचमी पर्व को लेकर रविवार को शहर के फल बाजारों में दिनभर चहल-पहल रही। परंपरा के अनुसार इस पर्व पर माता विषहरी की पूजा में नीम का पत्ता, दही, दूध, धान का लावा आम और कटहल अर्पित करने की वर्षों पुरानी परंपरा है। इसी वजह से शहर के विभिन्न बाजारों और फल दुकानों पर आम और कटहल की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि इस बार आम की बढ़ी कीमतों का असर खरीदारों की जेब पर साफ दिखाई दिया। फल कारोबारियों के अनुसार, इस वर्ष आम के दाम पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक हैं।

अच्छी गुणवत्ता का मालदह आम 170 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है, जबकि सामान्य गुणवत्ता का मालदह आम भी 150 रुपये प्रति किलो से कम नहीं है। वहीं बीजू और अन्य किस्म के आम 70 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं। दूसरी ओर कटहल अपेक्षाकृत सस्ता होने के कारण लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। बाजार में पूरा कटहल 20 रुपये प्रति किलो और कटहल का कोवा 30 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। कम कीमत होने के कारण कटहल की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ अधिक देखने को मिली। फल विक्रेता रंजीत कुमार, अजय कुमार, अमन कुमार और अमर कुमार ने बताया कि आम के महंगे होने से इस बार बिक्री प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि पहले जहां ग्राहक एक बार में पांच किलो या उससे अधिक आम खरीदते थे, वहीं अब अधिकांश लोग एक या दो किलो आम लेकर ही काम चला रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि फल अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रखे जा सकते, इसलिए इस बार उन्होंने भी कम मात्रा में माल मंगाया है। जहां पहले एक-एक दुकानदार तीन से चार गाड़ियां आम मंगाते थे, वहीं इस बार एक गाड़ी से ही काम चलाना पड़ रहा है। रविवार को शहर की सब्जी मंडी और प्रमुख फल बाजारों में आम और कटहल की खरीदारी को लेकर दिनभर रौनक बनी रही। व्यापारियों को उम्मीद है कि नाग पंचमी के दिन सुबह तक खरीदारी जारी रहेगी। महंगाई के बावजूद श्रद्धालु परंपरा निभाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार पूजा सामग्री की खरीदारी करते नजर आए।

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