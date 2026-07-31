Bhagalpur News: महिला का शव हुआ बरामद, पहचान नहीं
Bhagalpur News: सुल्तानगंज में बाबा चौक और एक पेट्रोल पंप के बीच कटपुलवा के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला है। शव तीन-चार दिन पुराना प्रतीत होता है, लेकिन मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस पहचान करने की कोशिश कर रही है।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के बाबा चौक और एक पेट्रोल पंप के बीच कटपुलवा के पास से सुल्तानगंज पुलिस ने एक 25 से 30 वर्ष की अज्ञात महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। शव देखने से तीन चार दिन पूर्व का प्रतीत हो रहा है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि अज्ञात शव की पहचान नहीं हो पाई है। ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है।
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