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Bhagalpur News: जमुई : संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहिता का शव बरामद, परिजनों ने जताया हत्या का अंदेशा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: झाझा, नगर संवाददाता झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत किऊल-झाझा रेल खंड पर केशवपुर

Bhagalpur News: जमुई : संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहिता का शव बरामद, परिजनों ने जताया हत्या का अंदेशा

Bhagalpur News: झाझा, नगर संवाददाता झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत किऊल-झाझा रेल खंड पर केशवपुर भवरवा पुल के समीप डाउन रेलवे लाइन के पोल संख्या 374/30 के पास एक 20 वर्षीया नवविवाहिता का क्षत-विक्षत शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतका की पहचान ढीवा गांव निवासी लगभग 20 वर्षीया नेहा कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी बीते 26 अप्रैल 2026 को धमना गांव निवासी भूषण रावत के पुत्र अभिमन्यु कुमार के साथ हुई थी।घटना की सूचना मिलते ही झाझा पुलिस और फॉरेंसिक (FSL) की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच-पड़ताल की तथा साक्ष्य एकत्रित किए。

परिजनों ने लगाया मारपीट व हत्या का आरोप

घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतका के दादा राजेंद्र रावत मामा ओंकार रावत तथा बघोरा निवासी रिश्तेदार सौरभ कुमार ने आरोप लगाया है कि नेहा की मौत ट्रेन दुर्घटना से नहीं हुई है, बल्कि मारपीट के दौरान लगी गंभीर चोटों के कारण उसकी जान गई है। परिजनों का दावा है कि हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के नीयत से शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंका गया है।

सास आरोपों को बताया निराधार

दूसरी ओर, मृतका की सास श्रीमती रीमा देवी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि घर में किसी प्रकार का कोई विवाद या तनाव नहीं था। पति-पत्नी और परिवार के सभी सदस्य सामान्य और सौहार्दपूर्ण माहौल में रह रहे थे। हालांकि रात में पुत्र ने यह जानकारी अवश्य दी कि बहु कहीं चली गई है। खोजबीन किए परंतु नहीं मिली। सुबह-सुबह सूचना मिली कि रेलवे किनारे उसकी मौत हो गई है।

पुलिस दोनों बिंदुओं पर कर रही जांच

झाझा थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवती की मृत्यु ट्रेन की चपेट में आने (ट्रेन की चोट) से होने की संभावना है। परिजन के आवेदन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मृत्यु के संबंध में स्पष्ट जनकारी अंत्य परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगी।हालांकि, पुलिस मामले की हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस इस बिंदु पर भी तहकीकात कर रही है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं या क्या विवाद उत्पन्न हुआ जिसके कारण नवविवाहिता धमना गांव से चलकर केशवपुर भवरवा पुल तक पहुंची और यह हादसा हुआ।फिलहाल, परिजनों के आरोपों और ससुराल पक्ष के बयानों के बीच पुलिस पूरी गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा।

पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में मृतका की पहचान कौन है?
मृतका की पहचान ढीवा गांव निवासी लगभग 20 वर्षीया नेहा कुमारी के रूप में हुई है।
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