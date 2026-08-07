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Bhagalpur News: बांका: शाहपुर बलुआ में घर में फंदे से लटकी मिली महिला, जांच में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका के शाहपुर बलुआ गांव में शुक्रवार को एक महिला का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। महिला की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है।

Bhagalpur News: बांका: शाहपुर बलुआ में घर में फंदे से लटकी मिली महिला, जांच में जुटी पुलिस

Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट जिले के शाहपुर बलुआ गांव में शुक्रवार की सुबह एक महिला का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस घर के सदस्यों एवं आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल महिला की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।

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पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। मामले में सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

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