Bhagalpur News: बांका: शाहपुर बलुआ में घर में फंदे से लटकी मिली महिला, जांच में जुटी पुलिस
Bhagalpur News: बांका के शाहपुर बलुआ गांव में शुक्रवार को एक महिला का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। महिला की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है।
Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट जिले के शाहपुर बलुआ गांव में शुक्रवार की सुबह एक महिला का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस घर के सदस्यों एवं आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल महिला की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। मामले में सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें