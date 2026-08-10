Bhagalpur News: बांका : गोरिअम्बा में सूरदास की गला दबाकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट : बांका निज संवाददाता आनंदपुर थाना क्षेत्र के
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट : बांका निज संवाददाताआनंदपुर थाना क्षेत्र के कुसुमजोरी पंचायत अंतर्गत गोरिअम्बा गांव में रविवार रात अपराधियों ने 43 वर्षीय सूरदास लूटन यादव की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक स्वर्गीय जामून यादव का पुत्र था। जानकारी के अनुसार लूटन यादव रात में नए घर में खाना खाने के बाद सोने के लिए पुराने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान गांव के समीप घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसे पकड़ लिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के समीप फेंककर अपराधी फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर कटोरिया पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, आनंदपुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार और सहायक अवर निरीक्षक रविशंकर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। थानाध्यक्ष ने एफएसएल टीम को सूचना दी। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीन क्रिएट कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
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