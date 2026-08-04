Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: बच्चों की हत्या का आरोपी सुभाष मंडल गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: अमडंडा थाना क्षेत्र के बेलसर से हुई गिरफ्तारी  पुलिस अभी गिरफ्तारी की नहीं कर रही

Bhagalpur News: बच्चों की हत्या का आरोपी सुभाष मंडल गिरफ्तार

Bhagalpur News: नाथनगर। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि  थाना क्षेत्र के लालूचक इलाके में बीते जुलाई महीने के 16 दिनों के अंदर दो मासूम तीन साल के बच्चे आदित्य और दिव्यांशु की हत्या की घटना ने पूरे इलाके को दशहत में ला दिया था। इस घटना से पहले वर्ष 2022 में भी एक किसान के 16 साल के जितेंद्र कुमार की नृशंस हत्या कर आधे शव को गंगा घाट किनारे दफना दिया गया था। दसवीं के छात्र की हत्या में मासूम दिव्यांशु के मुख्य हत्यारोपित सुभाष मंडल के छोटे भाई सुनील मंडल मुख्य आरोपित था। वहीं इस घटना में भी पुलिस ने मुख्य आरोपित के भाई सुनील को हिरासत में लेकर पूछताछ की है。

मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी

सूत्रों की मानें तो मुख्य आरोपित सुभाष मंडल को अमडंडा थाना क्षेत्र के बेलसर गांव से सोमवार सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि थानास्तर या वरीय पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं की गई है। डीएसपी राकेश कुमार को जब गिरफ्तारी की बात पूछी गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से परहेज किया।

गाँववालों की प्रतिक्रिया

वहीं गिरफ्तारी की बात पर मृतक दिव्यांशु के पिता पंकज मंडल ने बताया कि रविवार दोपहर 12 बजे नाथनगर पुलिस के माध्यम से उन्हें सूचना दी गई कि मुख्य आरोपित सुभाष मंडल को बेलसर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं गांव के।लोगों के सुभाष की गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस ली है। गांव वालों ने कहा सुभाष की गिरफ्तारी के बाद अब हम चैन की नींद घर में सो सकेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नाथनगर में किन बच्चों की हत्या हुई थी?
नाथनगर के लालूचक इलाके में आदित्य और दिव्यांशु नाम के दो तीन साल के बच्चों की हत्या हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Crime News Bhagalpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।