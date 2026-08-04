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Bhagalpur News: थानाक्षेत्र रहमानीबगंज स्थित बक्सा दुकानदार रंजीत वर्मा को सोए अवस्था में बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को घटनास्थल से ही एक आरोपित सोनू चौधरी को पकड़कर सौंपा था।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कजरैली में दुकानदार रंजीत वर्मा को सोते समय बदमाशों ने गोली मारी। ग्रामीणों ने आरोपित सोनू चौधरी को पकड़ा। अभिषेक मंडल को गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसने सोने चौधरी को एक लाख रुपये सुपारी दी थी। अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अन्य आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

Bhagalpur News: थानाक्षेत्र रहमानीबगंज स्थित बक्सा दुकानदार रंजीत वर्मा को सोए अवस्था में बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को घटनास्थल से ही एक आरोपित सोनू चौधरी को पकड़कर सौंपा था।

Bhagalpur News: कजरैली, संवाददाता। थानाक्षेत्र रहमानीबगंज स्थित बक्सा दुकानदार रंजीत वर्मा को सोए अवस्था में बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को घटनास्थल से ही एक आरोपित सोनू चौधरी को पकड़कर सौंपा था। वहीं रविवार की देर शाम ही घटना के साज़िशकर्ता अभिषेक मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभिषेक ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि मैंने ही निकेश, अवधेश और सोनू चौधरी को रंजीत वर्मा की हत्या के लिए एक लाख रुपये का सुपारी दिया था। जिसमें से एडवांस का 50 हजार रुपये तीन किस्त में यानी दो बार 15-15 हजार और एक बार 20 हजार रुपये दिया था।

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अभिषेक ने बताया कि रंजीत वर्मा के घर पर मेरा आना-जाना था। दोनों का पारिवारिक रिश्ता भी सामान्य था, लेकिन फिर भी उसने मेरे पिता की हत्या करवायी। व्यापारिक धंधे से पिता का अदावत था, लेकिन रंजीत वर्मा से तो निजी कोई रंजिश नहीं था, फिर इसने मेरे पिता की हत्या क्यूं करवायी। इसलिए मैंने भी इसकी हत्या करवाने की ठान ली थी। हालांकि गोली मारने वाले दोनों बदमाश निकेश और अवधेश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।मामले में कजरैली थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि दोनों आरोपित को सोमवार को जेल भेज दिया गया है। शेष बचे आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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