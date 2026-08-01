Bhagalpur News: अकबरनगर में चौथे दिन भी जारी रही सफाईकर्मियों की हड़ताल
Bhagalpur News: तीन माह सात दिन का वेतन देने पर राजी हुआ नगर पंचायत प्रशासन, फिर भी
Bhagalpur News: अकबरनगर संवाददाता तीन माह सात दिन का बकाया वेतन नहीं मिलने से नाराज नगर पंचायत अकबरनगर के सफाईकर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण पूरे नगर क्षेत्र में कचरे का अंबार लग गया है। सड़कों और मोहल्लों में जमा कचरे से उठ रही दुर्गंध के बीच लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। स्थिति को सामान्य करने के लिए नगर पंचायत प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने लगातार सफाईकर्मियों से वार्ता की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।
सफाईकर्मियों की माँग
सफाईकर्मी तीन माह सात दिन का पूरा बकाया वेतन मिलने के बाद ही काम पर लौटने की मांग पर अड़े हैं। वहीं नगर पंचायत प्रशासन ने बकाया राशि का भुगतान 15 अगस्त तक करने का आश्वासन दिया है, लेकिन सफाईकर्मियों का कहना है कि खाते में राशि आने के बाद ही वे हड़ताल समाप्त करेंगे। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार ने बताया कि सफाईकर्मियों की समस्या और श्रावणी मेला को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सभी सफाईकर्मियों को तीन माह सात दिन का बकाया वेतन आगामी 15 अगस्त तक भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सफाईकर्मी भुगतान की राशि खाते में आने के बाद ही हड़ताल समाप्त करने की बात पर अड़े हैं। प्रशासन लगातार उनसे संवाद कर रहा है और जल्द समाधान निकलने की उम्मीद है।
प्रश्न और उत्तर
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