Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: अकबरनगर में चौथे दिन भी जारी रही सफाईकर्मियों की हड़ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: तीन माह सात दिन का वेतन देने पर राजी हुआ नगर पंचायत प्रशासन, फिर भी

Bhagalpur News: अकबरनगर में चौथे दिन भी जारी रही सफाईकर्मियों की हड़ताल

Bhagalpur News: अकबरनगर संवाददाता तीन माह सात दिन का बकाया वेतन नहीं मिलने से नाराज नगर पंचायत अकबरनगर के सफाईकर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण पूरे नगर क्षेत्र में कचरे का अंबार लग गया है। सड़कों और मोहल्लों में जमा कचरे से उठ रही दुर्गंध के बीच लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। स्थिति को सामान्य करने के लिए नगर पंचायत प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने लगातार सफाईकर्मियों से वार्ता की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।

ये भी पढ़ें:Darbhanga News: कमतौल-अहियारी नगर पंचायत में लगे कचरे के ढेर

सफाईकर्मियों की माँग

सफाईकर्मी तीन माह सात दिन का पूरा बकाया वेतन मिलने के बाद ही काम पर लौटने की मांग पर अड़े हैं। वहीं नगर पंचायत प्रशासन ने बकाया राशि का भुगतान 15 अगस्त तक करने का आश्वासन दिया है, लेकिन सफाईकर्मियों का कहना है कि खाते में राशि आने के बाद ही वे हड़ताल समाप्त करेंगे। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।

ये भी पढ़ें:Munger News: हड़ताल के दूसरे दिन शहर में गंदगी का अंबार

प्रशासन की प्रतिक्रिया

नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार ने बताया कि सफाईकर्मियों की समस्या और श्रावणी मेला को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सभी सफाईकर्मियों को तीन माह सात दिन का बकाया वेतन आगामी 15 अगस्त तक भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सफाईकर्मी भुगतान की राशि खाते में आने के बाद ही हड़ताल समाप्त करने की बात पर अड़े हैं। प्रशासन लगातार उनसे संवाद कर रहा है और जल्द समाधान निकलने की उम्मीद है।

प्रश्न और उत्तर

सफाईकर्मियों की हड़ताल क्यों चल रही है?
सफाईकर्मियों की हड़ताल तीन माह सात दिन का बकाया वेतन न मिलने के कारण चल रही है।
ये भी पढ़ें:Hajipur News: सफाईकर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, सफाई व्यवस्था प्रभावित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Akbarnagar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।